İmamoğlu’nun Diploması Üzerine Soruşturma Başladı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA SKANDAL DOLU SORUŞTURMA

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma çabasını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde gündemde kalmaya devam ediyor. Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde, yeterlilik, usul ve kontenjan açısından anormallikler tespit edilen İmamoğlu hakkında “evrakta sahtecilik” iddiaları nedeniyle bir soruşturma başlatıldı.

DİPLOMACASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda başlatılan inceleme sonucunda İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Okullar arası geçişte tespit edilen şaibeler, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler ışığında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. İmamoğlu, soruşturma çerçevesinde ifadesini vermek üzere savcılığa çağrıldı.

YÖK RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporunda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usullerine uygun olmadığı vurgulandığı ortaya çıktı. Raporda, “Tanınırlık ve denklik bakımından uygun değil” ifadesine yer verildi ve 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında yer almadığı belirtildi.