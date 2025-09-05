Gündem

İmamoğlu’nun Duruşma Günü Değişti

imamoglu-nun-durusma-gunu-degisti

DAVANIN İPTALİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali sonrasında kendisi hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir dava açılmıştı. Dava sonucunda İmamoğlu için toplamda 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması başlangıçta 11 Eylül tarihinde yapılacağı planlanmıştı. Ancak, duruşmanın tarihi değişiklik gösterdi.

DURUŞMA YERİNDE DEĞİŞİM

İlk olarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek olan dava, sonrasında Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Bunun yanı sıra duruşma tarihi de 11 Eylül’den 12 Eylül’e kaydırıldı. Bu gelişmeler, İmamoğlu’nun yargı sürecinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

ÖNEMLİ

Spor

Milli Takımlar 3’te 3 Yaptı

Milli takımlar, spor tarihinde önemli bir an yaşadı. Basketbol, voleybol ve futbol branşlarında kazanan sonuçlarla gündeme damga vurdular. 12 Dev Adam liderliğini, Filenin Sultanları ise yarı finali garantiledi.
Gündem

Mercedes, LG İle Batarya Anlaşması Yaptı

Mercedes-Benz, gelecekteki elektrikli araçları için 107 GWh’lik batarya tedariği ihalesini LG Energy Solution'a verdi. Anlaşmanın toplam değeri 9,3 milyar euro olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.