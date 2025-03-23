İmamoğlu’nun Görevine Karalar Vekalet Edecek

TBB BAŞKANLIĞINI ZEYDEN KARALAR ÜSTLENECEK

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığı’nın kimin yürüteceği netlik kazandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu’ndan boşalan bu görevi vekalet edecektir.

KARALAR TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Zeydan Karalar, “Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde 89 şüpheliden 48’i, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişiler tutuklanırken, 41’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

İBB MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek amacıyla 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’de toplanacağını açıkladı.