İmamoğlu’nun Gözaltı Süreci ve İBB’nin Geleceği

İSTANBUL’DA OPERASYON: İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediğini belirten ikinci bir açıklama yaptı. Bu gelişmeler, İBB’ye kayyum atanabileceği tartışmalarını da birlikte getirdi.

Savcılıktan Çarpıcı İddialar

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı İBB yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK’ya destek sağladığını iddia etti. Açıklamada, bu tür faaliyetlerin terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu vurgulandı. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkında tutuklama kararı çıkarsa, görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması olabiliyor.

Kayyum Atama Süreci Nasıl İşliyor?

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hukuki hale getirildi. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanı veya meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma açılması ve görevden uzaklaştırılmaları durumunda, İçişleri Bakanlığı kayyum atama yetkisine sahip. Atanan kişinin seçilme yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Esenyurt Örneği ve Beşiktaş Farkı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda kayyum atama süreci daha önce de gündeme geldi. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ise Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçmeyi başardı. Bu farklılık, suçun niteliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor; terör suçlarında kayyum atanabiliyor, diğer suçlarda meclis devreye girebiliyor.

Tutuklama Olursa Ne Olacak?

Savcılığın ikinci açıklamasında İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Mahkeme bu isimler hakkında tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması gündeme gelebilir. Böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni görevlendirmeler yapabilecek.

Piyasalarda ve Siyasette Gergin Bekleyiş

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Borsa İstanbul’da bu sabah yaşanan sert düşüşle ilişkilendiriliyor. BIST 100 endeksinin yüzde 6,87 değer kaybetmesi, devre kesici sisteminin devreye girmesine neden oldu ve piyasalardaki tedirginliği gözler önüne serdi. Siyasi kulislerde ise CHP’nin bu gelişmelere nasıl bir yanıt vereceği ve İBB’nin geleceği merak konusu oldu.