İmamoğlu’nun İfade Detayları Açıklandı

İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen ifadesi sona erdi. İmamoğlu, 4.5 saat süren sorgulama sırasında 121 sayfa ifade vererek, gözaltına alındığına dair detayları paylaştı. Sorgulamanın başlangıcında “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” yanıtını verdi.

GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri ve sonuçları hakkında da sorular yöneltildi. Bu konuda İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde bir yanıt verdi.

SİYASİ MÜDAHALE VURGUSU

Gözaltına alınan kişilerin tanınması yönünde sorular sorulduğunda İmamoğlu, “Aslında burada bulunmamın yegâne sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi. Sürecin yıllardır devam ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum” diye konuştu.

SORULARI MUHATTAP ALMADI

İfadesinde gizli tanıklara ilişkin beyanlar hakkında 28 soru sorulması üzerine İmamoğlu, bu sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek yanıt vermedi. Ayrıca MASAK raporuyla ilgili soruları, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” diyerek geçiştirdi.

BAZ KAYITLARI ÜZERİNE YANITLAR

HTS kayıtlarında bazı şüphelilerle ortak baz kayıtları olduğu yönündeki soruya yanıt veren İmamoğlu, “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” dedi. Murat Ongun ve diğer isimlerle ortak baz kaydının sebebi sorulduğunda ise “Belediye Başkanı olduğum için hizmet sebebiyle gün içinde İstanbul’un birçok semtinde kamu görevini yapmam itibariyle sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramadım” şeklinde yanıt verdi.

KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİNİ BELİRTTİ

İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulduğunda İmamoğlu, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” dedi.

KUMPAS VE DEMOKRASİ VURGUSU

İmamoğlu, “Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür” şeklinde vurguladı.

YASAL HAKLARINI KULLANACAĞINI BELİRTTİ

Ekrem İmamoğlu, sadece kendi savunmasını yapmakla kalmayacağını, “Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum” diyerek açıkladı. Ayrıca terör soruşturması kapsamında da ifade vereceğini belirtti.