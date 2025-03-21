2 gün önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem İmamoğlu’nun İfadesi Alınmaya Başlandı SON DAKİKA Özgür Özel’in İşaret Ettiği Serdar Haydanlı Tutuklandı Mansur Yavaş’tan Karar Sonrası İlk Yorum Uğurcan Çakır Transferine Dair Gelişmeler Gönül Dağı Hayranları Tepki Çeken Sahnelere Kızgın Hyundai’nin İ10 Modelini 925 Bin TL’ye Satışı Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Gündem İmamoğlu ve 48 Kişi Silivri’ye Götürüldü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Gündem Ekrem İmamoğlu Silivri’ye Gönderildi Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişi Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Daha Fazlası! İmamoğlu ve 48 Kişi Silivri’ye Götürüldü 9 dakika ÖNCE Ekrem İmamoğlu Silivri’ye Gönderildi 9 dakika ÖNCE İmamoğlu’nun Mahkemede Verdiği İfade Açıklandı 16 dakika ÖNCE İmamoğlu’nun İfade Detayları Ortaya Çıktı 17 dakika ÖNCE