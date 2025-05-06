İmamoğlu’nun Lise Mezunu Olacak!

DİPLOMANIN İPTALİ VE VERİ TABANINDAN SİLİNMESİ

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1994 yılında İngilizce İşletme Bölümü’nden aldığı diplomayı, usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal etti ve veri tabanından sildi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, İmamoğlu’nun e-Devlet üzerinden gerçekleştireceği mezuniyet sorgusunda yalnızca lise mezunu olduğu bilgisi yer alacak. Bu durum, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecini etkilemesi beklenen önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

HUKUKİ SÜRECİN BAŞLATILMASI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğuna karar verdi. Üniversite, ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Sabah’ta yer alan habere göre, bu karar sonrasında İmamoğlu’nun diploma bilgileri üniversitenin veri tabanından tamamen silindi. Artık e-Devlet sisteminde sadece lise mezuniyeti bilgisi görünecek.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, alınan diploma iptal kararına karşı hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun bu kararı alma yetkisi olmadığını, bunun yalnızca İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’na ait olduğunu savunuyor. İmamoğlu, kararın hukuksuz olduğunu belirterek, “Bu kararı alanlar tarih ve adalet önünde hesap verecek. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak” şeklinde ifade etti. Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açıldığını, aleyhte bir karar çıkması halinde istinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapacaklarını duyurdu.