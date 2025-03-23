İmamoğlu’nun Tutuklama Kararı Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında başlattığı soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarının yanı sıra, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçuyla ilgili sürdürmektedir.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANDIĞI KARARIN DETAYLARI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına ulaşıldı. Bu karar doğrultusunda, İmamoğlu’nun “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarıyla tutuklanması talep edildi. MASAK raporları, tanık beyanları, HTS incelemeleri, ihale dosyaları ve vergi inceleme uzman raporlarına göre, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kendisine bağlı kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedildi. “Birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı yollarıyla” suçları örgütlü biçimde işlediği tespit edildi.

ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE GİZLİ TOPLANTILAR

Söz konusu karar, çıkar amaçlı suç örgütünün liderinin, örgüt içerisinde tartışılmaz bir otoriteye sahip olduğunu öne sürüyor. Örgüt liderinin talimatları, diğer örgüt yöneticileri aracılığıyla uygulamaya konulmakta. Gizli toplantılar yaparak, ihale verilecek şirketler belirleniyor, yan teklif verecek şirketlerin seçimi yapılıyor. Örgüt, tahsil edilen paraları gizli toplantılara katılan kişiler aracılığıyla yönetimlerine ulaştırıyor.

İMAMOĞLU’NA YARDIM EDEN ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ OPERASYONLAR

Hakimlik kararı, “İmamoğlu yönetimindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde birçok ihaleye fesat karıştırıldığı” tespitlerine de yer vermekte. Rüşvet veya irtikap ile elde edilen gayrimenkullerin, İmamoğlu’nun ortağı olduğu şirketler üzerine kaydedildiği vurgulanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun çevresindeki iş adamlarına ayrıcalık tanındığı ve bunların üzerinden kamu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarılıyor.

KİŞİSEL VERİLERİN YASADIŞI ELE GEÇİRİLMESİ

İlgili kararda, örgüt tarafından vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği de öne sürülüyor. Aynı zamanda, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat projelerine para aktardıkları belirtiliyor. Bu süreçte iş insanlarından komisyon adı altında paralar alındığı ve çeşitli belediyelerdeki farklı iş insanlarının para vermeye zorlandığı ifade ediliyor.

REKLAM İŞLEMLERİ VE MUVAZAALI SÖZLEŞMELER

Küçültülen şirketlerin, yüksek bedelli iş anlaşmaları için “Kültür AŞ grafik tasarım bedeli” adı altında ücret talep ettikleri, böylece reklam izinlerini kayıtsız bir biçimde paraya dönüştürdükleri iddia ediliyor. Bu durumu değerlendiren hakimlik, elde edilen paraların örgüt mensuplarına ait şirketlere aktarılarak, kamu zararına yol açıldığına dikkat çekiyor.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Kararın sonunda, Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin, suç örgütü çerçevesinde sürekli ve sistemli şekilde, hiyerarşik bir yapıda suç işledikleri ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, atılı suçların vasfı ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, kaçma ve saklanma olasılığının yüksek olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varılarak, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmiştir.