İmamoğlu’nun Tutuklandığı Karar Açıklandı

SORUŞTURMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturmaları sürdürüyor. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında da “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması üzerinde durulmakta.

TUTUKLAMA KARARI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklanma nedeni, İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” olarak belirtildi. Kararda, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisine tabi olan kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği bilgisi yer aldı. İlgili belgelerde yapılan incelemeler sonucunda, birçok belediye iştirakinde usulsüzlükler ve dolandırıcılık eylemlerinin örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

gizli toplantı ve çıkar amaçlı suç örgütü yapısı

Tutuklama kararında, çıkar amaçlı suç örgütü liderinin, örgüt içerisindeki tartışmasız hakimiyetine vurgu yapıldı. Örgüt lideri ve yöneticisinin talimatlarının, diğer örgüt yöneticileri ile örgüt üyeleri tarafından uygulandığı kaydedildi. Örgüt yöneticileri gizli toplantılar yaparak ihale verilecek şirketleri tespit edip, yan teklif verecek olan şirketleri belirliyor, ihale bedeli ve örgütün alacağı oranı belirtiyorlardı. Ayrıca, bu paraların örgüt yöneticilerine teslim edildiği ifade edildi.

İMAMOĞLU’NA YARDIMCI ŞİRKETLERİN ROLÜ

Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, “İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini şüpheli Murat Ongun’un yaptığı Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden birçok ihale sürecine müdahale edildiği, dolandırıcılık faaliyetlerinin hayali ihalelerle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.” denildi. Yöneticiliğini Fatih Keleş’in yaptığı yapıda, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı ve rüşvetle elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamları üzerine verildiği aktarıldı. Ayrıca, hızla zenginleşen İmamoğlu’nun ortağı olan şirketlere menfaatlerin aktarıldığı kaydedildi.

KAMU ZARARINA NEDEN OLUNDU

Kararda, farklı belediyelerden iş insanlarının para vermeye zorlandığı, aksi takdirde idari yaptırımlar uygulandığı belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat firmalarına para aktarımları yapıldığı ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin bu örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği ifade edildi. Belirtilen ihale süreçlerinin yalnızca kendi çevresindeki kişilere verildiği, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarındaki çalışan kişiler üzerine şirketler açtığı, dolayısıyla yüksek bedelli işler aldıkları belirtildi. Ayrıca, bazı şirketlerin yalnızca sahte faturalar kesmek amacıyla kurulduğu duyuruldu.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

Kararın sonucunda, Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin sürekli olarak suç işleme faaliyetlerinde bulunduğu vurgulandı. MASAK raporları, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve diğer belgelerin toplamında, şüphelinin suçları işlediğine dair güçlü deliller bulunduğu ifade edildi. Bu bağlamda, tutuklamanın kaçma ve saklanma ihtimaline karşı gerekli olduğu, adli kontrol yöntemlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.