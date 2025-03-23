İmamoğlu’nun Yerine Kim Geçecek?

TBB BAŞKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, TBB Başkanlığı’na kimin geçeceği netleşti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu’ndan boşalan bu koltuğa vekalet edecek.

Karalar’dan Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yorum yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir.” şeklinde konuştu.

Yolsuzluk Soruşturması ve Tutuklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, 89 şüpheliden 48’i tutuklandı. İkisi arasında bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 41 kişiye ise adli kontrol tedbiri getirildi. Ayrıca, ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

Görevden Uzaklaştırma Süreci

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İçişleri Bakanlığı tarafından, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ TOPLANTISI

İstanbul Valiliği ayrıca, İBB Meclisi’nin Belediye Başkan Vekili’ni seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te toplanacağını açıkladı.