İmamoğlu’nun Yerine Kim Gelecek?

YENİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ GÜNDEMDE

Yolsuzluk soruşturmasından dolayı tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine kimin geçeceği merak ediliyor. İBB Meclisi, Belediye Başkan Vekili’ni seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te toplanma kararı aldı.

CHP KULİSLERİNDE BAHSEDİLEN İSİMLER

İBB’deki bu seçim öncesinde CHP kulislerinde İmamoğlu’nun yerine oturabilecek isimler gündeme gelmeye başladı. Medyaradar’ın haberine göre, üç isim öne çıkıyor. Çarşamba günü yapılacak seçimdeki en güçlü adayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olduğu belirtiliyor.