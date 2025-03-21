İmamoğlu Protestoları: 97 Kişi Gözaltında

PROTESTOLAR VE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye genelinde gerçekleşen protestolar sırasında 97 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, polislerin halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden provokasyonlara karşı durduğunu belirtti.

BASIN AÇIKLAMASI VE YASAL SUÇLAMALAR

Bakan Yerlikaya, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek” ifadesini kullandı. Protestolar sonucunda 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamaya direnme suçlarıyla toplam 97 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

POLİSİN GÖREVİ VE HUZURUN TEMİNATI

Bakan, “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar” diyerek, polislerin sürekli olarak güvenliği sağlama amacıyla çalıştığını vurguladı.