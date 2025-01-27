İmamoğlu: Satılmış Büyükcanayakın İsmini Unutmayın

İMAMOĞLU’NDAN HUKUKSUZLUK İDDİALARI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantı, son zamanlarda gündeme gelen “hukuksuzluk” iddiaları, soruşturmaları ve davaları hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlıyordu. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözleriyle atıfta bulunarak başlayan İmamoğlu, “Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok” dedi ve partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalarla ilgili olarak öne çıkan bir bilirkişinin ismini paylaştı.

DEĞİŞEN SİYASAL DENGELER

İmamoğlu, konuşmasında, “Yarattıkları derin rejim sorunu, sistem sorunu her yetkiyi, izni ve talimatı merkeze devşirme çabası ortaya sorun çıktığında bunu hemen başka başka kurumlara pas etmeye, yetkiyi başkalarına yıkma çabası tam da bugün ülkemizde yaratılmış olan sistemin milletimizi getirdiği acı durumdur” ifadelerini kullandı. Yangın faciasının acılarını yaşarken siyasallaşmış yargı eliyle siyasete şekil verme çabasını da gündeme getirdi. Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığını belirten İmamoğlu, “Gözaltına alınma gerekçesinin dışında bir iddia ile de tutuklandı” dedi ve bunun bir akıl tutulması olduğunu ifade etti.

HUKUKSUZ OPERASYONLARIN KURBANLARI

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye ve belediyelerine yönelik hukuksuz operasyonların devam ettiğini söyledi. “Türkiye’de bağımsız özerk kurum kaldı mı diye gidin sorun, vatandaşlarımız kalmadı diyecektir” dedi. Savcıların ve hakimlerin atandığı kurumların bağımsızlığını sorgulayan İmamoğlu, atananların kanundan gelen gücü kişiselleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, “Dosya gizli deyip avukatlara dahi bilgi verilmiyor ama cumhurbaşkanı her detaya vakıf” dedi.

İDDİALAR VE YETERSİZ RAPORLAR

İmamoğlu, yargılandığı bir dosyayla ilgili olarak Danıştay kararına rağmen dava açıldığını anlattı. “Danıştay’ın beş yüksek yargıcının benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme konuyu bilirkişiye emanet etti. Bu sıradışı bilirkişi Danıştay’ın beş yüksek yargıcının kararını yeterli bulmadı” dedi. İmamoğlu, kendisine sunulmadığı ileri sürülen bir raporun nasıl iddianameye girdiğini sorgulayarak, “Olmayan raporu varmış gibi göstererek sunan kişiyle ilgili suç duyurumuzu mahkemeye ilettik, mahkeme cevap bile vermedi” ifadelerini kullandı.

KORUMALI BİR YERDE YAŞAYAN BİLİR KİŞİ

İmamoğlu, “Satılmış Bey bizi haklı bulamadı” diyerek, mahkeme sürecinde yaşadığı sıkıntıları detaylandırdı. Mahkemenin yeni bir bilirkişi heyeti oluşturduğunu ve yeni raporun kendisi ve arkadaşlarının lehine çıktığını belirtti. Ayrıca, “Bize karşı Satılmış Bey’in bariz artniyetli var. 2 Şubat 2024 İETT hakkında yürütülen soruşturmaya yine Satılmış Bey atandı” dedi. İmamoğlu, Satılmış Bey’in bir çok dosyada yer aldığını ve konunun adalet sistemine olan güveni sarstığını dile getirdi.