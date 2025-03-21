Gündem

İmamoğlu Soruşturmayı Sosyal Medyada Açıkladı

imamoglu-sorusturmayi-sosyal-medyada-acikladi

İBB BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum” ifadelerini kullandı.

KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

İmamoğlu, bu durumun kendilerini durdurmayacağını belirterek, “Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” dedi. Bu açıklaması, kreş hizmetlerinin önemini vurgulayan bir mesaj olarak öne çıktı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kerem Aktürkoğlu’nun Omuz Şovu Portekiz’de Öne Çıktı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan'ı 3-1 yenerek avantaj elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun golü ise "Harry Potter" benzetmeleriyle dikkat çekti.
Gündem

Yüksek Yevmiyeler Usta Sorununu Çözemiyor

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin afet konutları inşaatları hızlanırken, kalifiye iş gücü sıkıntısı sürüyor. Bölgedeki işçilerin yevmiyesi yüksek olsa da, usta bulmakta zorluk yaşanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.