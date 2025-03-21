İmamoğlu Soruşturmayı Sosyal Medyada Açıkladı

İBB BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum” ifadelerini kullandı.

KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

İmamoğlu, bu durumun kendilerini durdurmayacağını belirterek, “Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” dedi. Bu açıklaması, kreş hizmetlerinin önemini vurgulayan bir mesaj olarak öne çıktı.