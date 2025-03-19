İmamoğlu ve 105 Kişiye Gözaltı Kararı

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA GÖZALTI KARARI

CHP içerisinde yaşanan para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu toplam 106 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun evinde yapılan aramanın ardından polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bilgisi verildi. İstanbul Valiliği ise 4 gün süreyle tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı.

GÖZALTILAR NEDEN SAYISI ARTIYOR

İmamoğlu’nun konutunun etrafında güvenlik önlemleri artırıldı. Gözaltı kararı verilenlerin sayısının 100’e yakın olduğu bildirildi. İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” diyerek ifade verdi. Ayrıca, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un da gözaltına alındığını duyurması dikkat çekti. Operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile bağlantılı olduğu belirtildi.

AÇIKLAMALARA YENİ DETAYLAR EKLENDİ

Savcılık açıklamasında, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin usulsüz bağış toplama olayları ile ilgili tanık ifadeleri doğrultusunda gözaltına alındıkları kaydedildi. Şüphelilerin, iş adamlarını para vermeye zorladıkları ve suçtan elde ettikleri parayı akladıkları iddiaları üzerinden yürütülen soruşturmada, suç örgütünün geniş çapta faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Gözaltına alınan isimler arasında İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın da bulunduğu bilgisi dikkat çekti.

SUÇLAMALARA YANIT VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınma gerekçesinin anayasal düzeni ortadan kaldırma olmadığına dair açıklamada bulundu. “Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır,” denilen açıklamada, soruşturmanın belirli suçlamalar kapsamında yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, gündeme gelen başka bir bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile gözaltına alınanların sayısının ve durumlarının güncel olarak takip edileceği belirtiliyor.

ONGUN VE ÖZER’İN AÇIKLAMALARI

Murat Ongun, gözaltına alındığını duyurduğu paylaşımında, “Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin!” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise, “Yaşatılan sürecin büyük bir titizlikle takipçisi olacağız,” diyerek durumu değerlendirip gelişmeleri anlık paylaşacağını bildirdi.