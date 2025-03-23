İmamoğlu ve 48 Kişi Silivri’ye Götürüldü

İMAMOĞLU VE 48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak 48 şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, “yolsuzluk” ve “terör” iddialarına dayanan soruşturma çerçevesinde, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİLER SİLİVRİ CEZAEVİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

“Suç örgütü kurmak ve yönetmek,” “rüşvet almak,” “irtikap,” “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 48 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkış yaptıktan sonra 3 minibüsle Silivri Cezaevi’ne ulaştı.