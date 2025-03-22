İmamoğlu ve 91 Kişi İfade Veriyor

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE 91 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 91 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemler sona eren İmamoğlu ve 91 kişi, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sevk edilen kişilerin ifadeleri alınmaya başlarken, bu süreç için 34 savcının görevlendirildiği öğrenildi. İmamoğlu, akşam saat 22.00 sularında savcılıkta ifade vermeye başladı.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ ALINDI

İmamoğlu’nun ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması çerçevesindeki ifadesi, bir saat içerisinde tamamlandı. Ardından, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında firari statüsündeki Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Atayman, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atayman, savcılık ifadesini aldıktan sonra adliye nezaretine götürüldü.