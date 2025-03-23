İmamoğlu ve Çalık Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN YENİ GELİŞMELER

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği de görevden alınan başkanlar hakkında bilgi verdi. Valilik, bu iki başkanın yerine vekil seçimi için belediye meclislerinin 26 Mart 2025 Çarşamba günü bir araya gelebileceğini duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir ile görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’de, – Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” sözleri yer aldı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN DURUMU

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Rüşvet Almak”, “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından ötürü İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda tutuklandığını bildirdi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK’IN DURUMU

Bakanlık, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da “Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince” geçici bir tedbirle görevden alındığını belirtti.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATAMASI

“Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine, İstanbul Valiliği tarafından Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı bu durumu kamuoyuyla paylaştı.