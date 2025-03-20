İmamoğlu ve İBB’ye Yönelik Soruşturma Başladı

İFADENİN BAŞLADIĞI YENİ SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar başlatarak aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 87 kişinin ifade süreçlerini başlattı. İmamoğlu ve diğer şüphelilere “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar getiriliyor. Bu soruşturma, kamuoyunda büyük etki yarattı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’na iki farklı soruşturma çerçevesinde toplamda yedi suçlama yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi önemli isimler de bu soruşturmanın kapsamına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Salı sabahı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde ifade veriyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında yer alan suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi konular bulunuyor. Bunun yanı sıra, İmamoğlu ve bazı şahıslar hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddiaları da dikkat çekiyor. İBB’ye yönelik soruşturma, Türkiye’nin siyasi gündeminde ciddi bir konumda yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ifade süreçleri devam ederken, kamuoyu sürecin nasıl sonuçlanacağını merakla takip ediyor.