İmamoğlu Ve Ongun’un İtirazı Reddedildi

HUKUKİ SÜREÇTE OLUMSUZ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan mali dosya soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MEDYA A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un tutukluluk durumlarına yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Bu gelişmeyle birlikte her iki ismin de tutukluluk halleri devam ediyor.

KAMUOYU TEPKİ GÖSTERİYOR

Soruşturma süreci ve sonuçları hakkında kamuoyunda farklı görüşler öne çıkıyor. İmamoğlu ve Ongun’un destekçileri, bu durumu adaletin yerini bulmadığı şeklinde değerlendiriyor. İBB yönetimindeki bu gelişmeler, siyasette ve toplumda geniş yankı buluyor.