İmamoğlu ve Yanındakilere Gözaltı Operasyonu

İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI

19 Mart 2025 sabahı saat 06:40’ta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. “Kent Uzlaşısı” ve “suç örgütü” iddiaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı alındı. Operasyonda, İmamoğlu’nun yanısıra danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, danışman Necati Özkan ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe gibi isimler de dahil olmak üzere toplamda 91 kişi gözaltına alındı. Diğer 15 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

SUÇLAMALAR NELERDİ?

Soruşturma, iki ana başlık altında toplanıyor: Suç örgütü soruşturması, CHP’de ortaya çıkan “para sayma” görüntülerine dayandırılarak, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin iş adamlarından haksız kazanç sağlamaya zorladığı, bu paraların “gizli kasa” tabir edilen kişiler aracılığıyla aklandığı iddialarını içeriyor. Bu kapsamda, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı elde etme” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yer aldı. Özellikle Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. gibi iştiraklerde yapılan usulsüz ihaleler ile naylon faturalarla kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı öne sürülüyor.

Terör soruşturması, “Kent Uzlaşısı” adı altında İmamoğlu’nun PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği iddialarını kapsıyor. Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinin örgütle bağlantılı olduğunu, İmamoğlu’nun bu yapıyı bilerek desteklediğini savunuyor. Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan da bu suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Gözaltıların ardından, İstanbul’da Saraçhane ve Türkiye’nin farklı illerinde protestolar patlak verdi. İlk eylemleri üniversite öğrencileri başlatırken, kısa süre içinde bu hareket halk geneline yayıldı. Kadınlar, emekliler, siyasetçiler ve akademisyenler de gösterilere katılıyor. Polis, sık sık biber gazı ve tazyikli su kullanarak müdahale ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart akşamı Saraçhane’den yaptığı açıklamada protestoların her akşam süreceğini duyurdu.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınan 91 kişi, 4 gün boyunca emniyette ifade verdi. 22 Mart Cumartesi günü, ifadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 30 savcının görev aldığı süreç sabaha kadar sürdü. Adliye önünde yüzlerce vatandaş ve avukat, operasyonu protesto etti. 23 Mart Pazar günü mahkeme kararı açıklandı: İmamoğlu dahil 48 kişi, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “irtikap”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandı. Tutuklananlar arasında Murat Ongun, Buğra Gökçe, Tuncay Yılmaz ve Murat Abbas gibi isimler bulundu.

Terör soruşturmasında ise İmamoğlu serbest bırakılırken, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı. Tutuklanan 48 kişi, Marmara Cezaevi’ne (eski adıyla Silivri Cezaevi) götürüldü, kalan 43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASI

İmamoğlu, emniyet ve adliyedeki ifadelerinde kredi suçlamalarını reddetti. Terör soruşturmasını “kumpas ve pusu düzeni” olarak değerlendirerek, “PKK, KCK, HDK gibi kısaltmalarla dolu iddialar benim için geçersiz. Bu suçlamaları yazanlar meslek onurlarını kaybetmiştir,” dedi. Yolsuzluk soruşturması hakkında ise, “Bu bir siyasi müdahale ve yargı tacizidir. 16 milyon İstanbullunun iradesine yönelik bir süreçtir,” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE GERGİN BEKLEYİŞ

Tutuklamaların ardından Türkiye genelinde eylemler devam ediyor. CHP’nin çağrısıyla meydanlar dolarken, hükümet kanadından henüz kapsamlı bir açıklama gelmiş değil. Soruşturmanın kapsamı ve sonuçları, siyasi atmosferi daha da gergin hale getirmiş durumda. Önümüzdeki günler, hukuki ve toplumsal gelişmeler açısından kritik bir dönemi işaret ediyor.