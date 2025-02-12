İmamoğlu ve Yavaş’ın Adaylık Açıklamaları

İMAMOĞLU’NDAN ÖN SEÇİM AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, Özel ve Yavaş’ın katılım gösterdiği üçlü zirve ile ilgili soruları yanıtladı. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile olan görüşmesini kaleme aldı. Yazıda İmamoğlu, “Adaysınız değil mi?” sorusuna “Önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” şeklinde yanıt verdi.

YAVAŞ’IN GÖRÜŞLERİ

Yakın zamanda bir açıklama yapacağını belirten İmamoğlu, Yavaş’ın duruma bakış açısını aktarırken, “(Yavaş) Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu” ifadesini kullandı. İmamoğlu, “23 Mart’ta ön seçim olacak. Adayısınız değil mi?” sorusunu ise, “Günün sonunda önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Arkadaşlarımızla son süreçleri derleyip hem sizlerle hem kamuoyuyla duygularımızı yakın zamanda paylaşabiliriz.” şeklinde yanıtladı.

AÇIKLAMALARI NEŞELİ BULDU

Konunun tekrar gündeme gelmesi ile birlikte İmamoğlu, “Yani, aday olacaksınız.(Gülüyor) Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar. Ama bakışımızı belirleyeceğiz elbette.” dedi. İmamoğlu, “Üçlü toplantı yaptınız. Mansur Yavaş’ın tavrı tam olarak nedir?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar.”