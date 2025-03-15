İmamoğlu ve Yavaş’ın Birlik Mesajı

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleşecek ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. İmamoğlu’nu burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın gerçekleştirdiği bu görüşme 20 dakika sürdü.

İMAMOĞLU’NDAN YOL ARKADAŞLIĞI VURGUSU

Gazetecilerle buluşan İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullanarak, “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” dedi.

DİPLOMA İPTALİ ÜZERİNE SORULAR

İmamoğlu’na diploma iptaliyle alakalı sorular yöneltildi. Bir gazetecinin “Bir yol haritanız var mı?” sorusuna, İmamoğlu “Hangi üniversite mezunusun?” diye karşılık verdi. Gazeteci “Gazi Üniversitesi” yanıtını verince, İmamoğlu “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler.” şeklinde yanıt verdi.

YAVAŞ’TAN CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI

Mansur Yavaş ise diploma iptali ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken, “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin.” dedi.

ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Görüşmenin ardından gazetecilerin, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sordu. Yavaş, “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan tüm gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar.” açıklamasını yaptı.

PARTİ İÇİ SORUNLAR VE GELECEK

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarındaki sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunan Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı.” diye konuştu. “Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur…” ifadesini kullanan Yavaş, “Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik.” diyerek durumu eleştirdi. “Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.” şeklinde sözlerine devam etti.