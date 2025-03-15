İmamoğlu ve Yavaş’tan Birlik Mesajı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN GÖRÜŞMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Bu görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti. İmamoğlu’nu; Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. İkili arasındaki bu görüşme 20 dakika sürdü.

AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

İmamoğlu ve Yavaş, daha sonra gazetecilerin karşısında bazı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz.” dedi. İmamoğlu, ayrıca “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” şeklinde konuştu.

DİPLOMA İPTALİ ÜZERİNE SOHBET

İBB Başkanı İmamoğlu’na, diploma iptali ile ilgili çıkan haberler üzerine “Bir yol haritanız var mı?” diye soruldu. İmamoğlu, gazeteciye “Hangi üniversite mezunusun?” diye sordu. Gazetecinin “Gazi Üniversitesi” yanıtı üzerine İmamoğlu, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler.” şeklinde yanıt verdi.

YAVAŞ’TAN KUMPASA TEPKİ

Mansur Yavaş, diploma iptali ile ilgili gelişmelere dair “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin.” sözleriyle tepki gösterdi.

ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazetecilerin, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sormaları üzerine Yavaş, şu yanıtı verdi: “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.”

SİYASETİN GÜNDEMİ VE TERBİYESİZLİK

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna dair çıkan haberlere değinen Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı.” ifadelerini kullandı. Yavaş, “Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur… Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.” dedi.