İmamoğlu ve Yavaş’tan Birlik Mesajı

GÖRÜŞME DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Bu buluşma, Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirildi. İmamoğlu’nu burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Ankara’da zaman zaman Yavaş’ı ziyaret ettiğini belirtti. “Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz” diyen İmamoğlu, “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DIPLOMA IPTALI ÜZERINE SORULAR

İmamoğlu’na, diploma iptali ile ilgili gelişmelere dair bir soru soruldu. Gazeteci, “Bir yol haritanız var mı?” diye sorduğunda, İmamoğlu, “Hangi üniversite mezunusun?” diyerek cevapladı. Gazetecinin “Gazi Üniversitesi” demesi üzerine İmamoğlu, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler.” dedi.

YAVAŞ’IN GÖRÜŞLERİ

Mansur Yavaş ise diploma iptali ile ilgili yaşananlara, “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin.” sözleriyle tepki gösterdi.

ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazeteciler, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasıyla ilgili de soru yöneltti. Yavaş, şöyle yanıtladı: “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.”

TERBİYESİZLİK MESELESİ

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna dair çıkan haberler hakkında Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı.” diyerek durumu değerlendirdi. Yavaş, “Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur… Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.” sözleriyle süreci özetledi.