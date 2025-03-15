İmamoğlu ve Yavaş’tan Birlik Mesajı

İKİ BELEDİYE BAŞKANI BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu. Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti ve İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ile Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu eşlik etti. İkili arasındaki görüşme 20 dakika sürdü.

İMAMOĞLU’NDAN BİRLİKLİK VURGUSU

İkili, görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMA İPTALİ ÜZERİNE GÜNDEM YARATTI

İmamoğlu’na, diploma iptali ile ilgili haberler hakkında “Bir yol haritanız var mı?” sorusu soruldu. İmamoğlu, gazetecinin “Gazi Üniversitesi” cevabına karşılık, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler.” diyerek cevap verdi.

YAVAŞ’TAN CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRI

Mansur Yavaş ise diploma iptali ile ilgili gelişmelere değinerek, “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin.” şeklinde tepki gösterdi.

ARALARINI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazeteciler, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını yöneltti. Yavaş, “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.” diye yanıtladı.

TERBİYESİZLİK İDDİALARI ÜZERİNE YAVAŞ’IN FUHUŞU

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna dair çıkan haberlere de yanıt veren Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı. ‘Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur…’ Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.” ifadelerini kullandı.