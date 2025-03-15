İmamoğlu ve Yavaş’tan Birlik Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı ve İmamoğlu’nu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın görüşmesi 20 dakika sürdü.

İKİSİ DE YOL ARKADAŞI OLDUĞUNU VURGULADI

İki başkan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz.” diyerek, “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DİPLOMA İPTALİ ÜZERİNE TARTIŞMA YAŞANDI

İBB Başkanı İmamoğlu, diploma iptali ile ilgili gelen sorulara “Bir yol haritanız var mı?” şeklinde yöneltilen soruya, “Hangi üniversite mezunusun?” şeklinde karşılık verdi. Gazetecinin “Gazi Üniversitesi” cevabı üzerine İmamoğlu, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler.” şeklinde yanıtını sürdürdü.

YAVAŞ: CUMHURBAŞKANINA MÜDAHALE ETMELİ

Mansur Yavaş ise diploma iptali konusundaki gelişmelere, “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin.” diyerek tepkisini dile getirdi.

ARAMIZI BOZMA GAYRETİ VAR

Gazeteciler, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sordu. Yavaş, “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim.” şeklinde açıklamada bulundu. Olayın ardından tavsiyede bulunarak, salonun durumunu araştırmalarını istedi ve “Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

EKREM BAŞKAN VE BANA KARŞI TERBİYESİZLİK VAR

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarındaki olası sorunlar hakkında Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar.” şeklinde belirtti. Yavaş, “Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.” diyerek durumu özetledi.