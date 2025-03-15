İmamoğlu ve Yavaş’tan Ortak Mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlendi. İmamoğlu’nu burada Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın görüşmesi toplamda 20 dakika sürdü.

İkili İlişki Vurgusu

İki isim, görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek” ifadelerini kullandı.

Diploma Soruları Gündemde

İBB Başkanı İmamoğlu’na, diploma iptali ile ilgili haberler hakkında “Bir yol haritanız var mı?” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, gazeteciye, “Hangi üniversite mezunusun?” diye sordu. Gazetecinin “Gazi Üniversitesi” yanıtına karşılık İmamoğlu, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler” cevabını verdi.

Yavaş’tan Kumpas Eleştirisi

Mansur Yavaş ise diploma iptali ile ilgili gelişmelere yönelik, “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin” açıklamasında bulundu.

Arayı Açmaya Çalışıyorlar

Gazetecilerin, Ankara’ya salon verilmediği iddiasını sorduğu Yavaş, şöyle yanıtladı: “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz. Ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.”

Durumun Ciddiyeti

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna ilişkin iddialar üzerine Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz; ancak durum dayanılmaz bir hal almaya başladı. ‘Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur…’ Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık” şeklinde ifadelerde bulundu.