İmamoğlu Yarın Adliyeye Sevk Ediliyor

İMAMOĞLU YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu’nun ifade verme işlemlerinde yeni bir gelişme meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun yarın adliyeye sevk edileceğini duyurdu. Açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.” ifadesine yer verildi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu’nun ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarının yanı sıra, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli için “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu 90 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde devam ediyor.