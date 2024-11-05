İmamoğlu: Yerel Demokrasinin Çiğnendiği Süreçteyiz

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde Ankara’da olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantıda, Hakkari ve Esenyurt belediyelerinin ardından kayyım atanması planlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti belediyelerine de tepki yükseltildi. Açıklamada, “Belediyelerin halkın seçilmiş iradesiyle yönetilmesi gerektiği” vurgulanarak bu uygulamanın demokrasiye ciddi zarar verdiği ifade edildi.

DEMOKRASİYE DARBELER

TBB’nin açıklamasında, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların yerel temsilcilerin özgürce görev yapmasını şart koştuğu hatırlatıldı. Mahalli idarelerin halkın iradesiyle oluşturulduğu belirtilirken, kayyım atamalarının anayasanın denetim ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Bu adımların halk iradesini ortadan kaldırdığına dikkat çekilirken, “Kayyım uygulamaları, demokratik düzeni tehdit eden bir araç haline gelmiştir” denildi. Atamaların başkanlıkla sınırlı kalmayıp, belediye encümen ve komisyonlarının görev yapmasını da engellediği ifade edildi.

YEREL DEMOKRASİYE TEHDİT

TBB, kayyım uygulamalarının 1930’lardan bu yana süregelen yerel yönetim geleneğini zayıflattığını ve merkezi yönetimin yerel demokrasiyi baskıladığını belirtti. “Türkiye’nin muasır medeniyet çizgisinden uzaklaştığını ve bu uygulamanın totaliter rejimlerin bir göstergesi olduğunu” ekleyen TBB, kayyım atanan belediyelerde halkın vergileriyle oluşturulan bütçelerin atanmış yetkililere devredildiğine dikkat çekti. Merkezi idarenin belediyeleri hiyerarşik baskı altına aldığı ifade edildi.

SEÇİM İLE GELEN YÖNETİM

TBB yönetimi, merkezi yönetimin seçilmiş belediyelerin yönetimine el koymasını eleştirerek, “Halkın oylarıyla belirlenmiş belediye başkanlarına yönelik baskıcı uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Bu tür müdahalelerin, Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bıraktığını ve demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik kırılganlıkları artırdığına dikkat çekti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Toplantıda TBB yönetimi kayyım atamalarına ilişkin 6 maddelik çözüm önerisi sundu:

1. Seçimle gelen belediye başkanlarının görevden alınma koşullarının Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

2. Masumiyet karinesinin korunmasının önemi ifade edilirken, suç işleyen bir kişi nedeniyle tüm belediyeye kayyım atanmasının haksız olduğu vurgulandı.

3. Kayyım düzenlemelerinin sadece olağanüstü durumlarda uygulanması gerektiği belirtildi.

4. Belediye başkanının görevden alınması durumunda meclisin yeni bir başkan seçmesi gerektiği ifade edildi.

5. TBB, siyasi partilerle iş birliği yaparak antidemokratik uygulamaları sona erdirmek istediklerini duyurdu.

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bu konuda harekete geçmesi gerektiği belirtildi. TBB’nin açıklaması, yerel demokrasinin korunması için kapsamlı bir mücadele planı olarak görülüyor.