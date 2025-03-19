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İmamoğlu: Yılmayacağımı Bilin, Mücadeleye Devam

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İBB BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTILAR VE ARAMA

Cumhurbaşkanı adayı olma hazırlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün akşam diploması iptal edildi. Bugün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evine gelen güvenlik güçleri, konutunda arama gerçekleştiriyor.

AÇIKLAMA YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce kısa bir açıklama yaptı. Kıyafetlerini giyindiği sırada şu sözleri sarf etti: “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.”

YILMAK YOK

İmamoğlu, yaptığı açıklamada “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.” ifadeleriyle duruşunu ortaya koydu.

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