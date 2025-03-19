İmamoğlu: Yılmayacağımı Bilmenizi İstiyorum

TUTUKLAMA SÜRECİ VE GÖZALTIALMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri, İmamoğlu’nu gözaltına almak için evinde operasyon başlattı. Ekipler, İmamoğlu’nun evinde arama yapıyor.

AÇIKLAMALARI VE İFADELERİ

Gözaltına alınmadan önce kıyafetlerini giyerken kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” şeklinde duygularını paylaştı.