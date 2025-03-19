İmamoğlu’yla Gözaltına Alınan Kişi Kaçtı

YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI GÜNDEME OTURDU

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik olarak gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Söz konusu soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yanı sıra, onun ekibinde yer alan bazı isimlerin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

YARDIMCISI EMRAH BAĞDATLI’NIN KAÇIŞI

Ongun’un yardımcısı olan Emrah Bağdatlı, İpsala Sınır Kapısı’ndan geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçtı. Bağdatlı’nın, yakınları adına paravan şirketler kurarak İBB’den birçok ihale aldığı belirlendi. Hakkında açılan soruşturmaların ardından, 4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart’ta İpsala’dan yurt dışına kaçtığı ve buradan da Amerika’ya yöneldiği öğrenildi. Bu kaçışın ardından Bağdatlı’nın, izlenmemek için telefonunu evde bıraktığı ve bu eylemin Ongun tarafından onaylandığı iddia ediliyor.

İHALELERİN ARKASINDA GİZLİ İLİŞKİLER

Bağdatlı’nın kendisine bağlı firmalar aracılığıyla, 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri olan Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale bağladığı öğrenildi. Bu ihale süreçlerinin, Bağdatlı’ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına verildiği belirtildi. Ayrıca, bu şirketlerin çoğunun aynı adrese kayıtlı olduğu ve aynı ihalelere fiyat teklifi yaptıkları ortaya çıktı.

Diğer yandan, Bağdatlı’nın, Ongun’un Acarkent’teki komşusu olduğu bilgisi dikkat çekiyor. İkilinin ortak olduğu ‘Crispi’ isimli bir ata sahip olduğu biliniyor. Son gelişmelerin ardından, Ongun’un atı bir jokeye devrederek, durumdan etkilenmemek için önlem aldığı aktarılıyor.