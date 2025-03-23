İmamoğlu Yolsuzluk Nedeniyle Tutuklandı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLAMA

4 gün önce gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmaları neticesinde tutuklama kararı aldı. İmamoğlu’nun yanı sıra danışmanı Murat Ongun ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA SERBEST BIRAKILMA

İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde serbest bırakıldı. Bu karar ile birlikte kayyum iddiaları da ortadan kalktı.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKAN SEÇİYOR

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından serbest kalmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerek kalmadı. Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanını kendi içinden seçebilir.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” kapsamındaki serbest bırakılmasına itiraz edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında bu metinde yer alan serbest bırakma kararı ile mali soruşturma kapsamındaki bir kısım serbest bırakma kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığımız itiraz edilecektir.” denildi.