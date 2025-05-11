Ekonomi

IMF’den Pakistan’a 1,4 Milyar Kredi

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IMF’DEN PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesini tamamlayarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verdi.

PAKİSTAN’IN EKONOMİK İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ ADVANÇE

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaştı.

İKLİM DAYANIKLILIĞI FONUNDAN HENÜZ ÖDEME YAPILMADI

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi.

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