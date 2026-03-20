IMF Enerji Fiyatlarındaki Artışın Ekonomik Etkilerini Değerlendiriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomik etkilerinin, çatışmanın süresine ve şiddetine bağlı olacağını ifade etti. Orta Doğu’daki çatışmanın ekonomik yansımalarına dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kozack, bu süreçte önemli aksaklıkların yaşandığını dile getirdi.

LNG ARZINDAKİ AZALMA

Kozack, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının dünya petrolünün yanı sıra deniz yoluyla taşınan LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sine erişim sağlanmasını engellediğini aktardı. Bu durum, küresel enerji piyasalarında ciddi bir tedarik sorunu doğurabileceği sinyalini veriyor.

MERKEZ BANKALARINA UYARI

Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili olarak merkez bankalarına yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine, Kozack, “Merkez bankalarına tavsiyemiz, enerji fiyatlarındaki bu artış karşısında tetikte olmaları ve özellikle enflasyon beklentileri üzerinde olası etkilerinin ne olabileceğini incelemeleridir” dedi. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Kozack, küresel emtia fiyatlarının, özellikle enerji ve gıda fiyatlarının ülkelerin ekonomileri üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdiklerini kaydetti.

ÇATIŞMANIN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kozack, emtia fiyat artışlarının etkilerinin her ülkede farklılık gösterebileceğini vurguladı. Enflasyon ile enflasyon beklentileri üzerine de bilgi veren Kozack, enerji fiyatlarının uzun vadede yüksek kalmasının genel enflasyonu artırabileceğini, bunun da daha geniş kapsamlı enflasyon üzerinde “ikinci tur etkiler” yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, IMF ve merkez bankalarının bu durumları dikkatle izleyeceğini ifade etti.

FİNANSAL KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Kozack, tarihi verilere dayanarak, enerji fiyatlarındaki şoklara ilişkin yapılan analizlerin önemine değindi. “Küresel ekonomi genelinde, enerji fiyatlarındaki şoklara baktığımızda, genel bir kural olarak, petrol fiyatındaki her yüzde 10’luk artış, eğer bu yılın geri kalanında devam ederse, küresel manşet enflasyonda 40 baz puanlık bir artışa ve küresel üretimde yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında bir düşüşe yol açabilir” dedi. Finansal koşullarla ilgili de bilgi veren Kozack, küresel piyasalarda hisse senedi fiyatlarının düştüğünü, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi birçok gelişmiş ekonomide tahvil getirilerinin yükseldiğini açıkladı.