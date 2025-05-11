Ekonomi

IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

imf-pakistan-a-1-4-milyar-dolar-kredi

IMF YENİ KREDİYİ ONAYLADI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesi tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verildi.

PAKİSTAN’DA EKONOMİK İLERLEME

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. İncelemenin tamamlanmasıyla program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaştı.

KREDİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.

ÖNEMLİ

Dünya

Hindistan İle Barışçıl Müzakere Umut Ediyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile olan sorunlara dair barışçıl bir müzakere çağrısı yaparak, adalet ilkeleri doğrultusunda çözüm beklediklerini ifade etti.
Dünya

Abd Ve Çin, Müzakere İçin Bir Araya Geldi

ABD ve Çin, artan ticaret savaşını sona erdirmek amacıyla Cenevre'de yüz yüze müzakerelere başladı. Görüşmelerin detayları ise gizli tutuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.