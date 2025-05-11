IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

IMF YENİ KREDİYİ ONAYLADI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesi tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verildi.

PAKİSTAN’DA EKONOMİK İLERLEME

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. İncelemenin tamamlanmasıyla program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaştı.

KREDİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.