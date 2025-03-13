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İmmobile’nin Transfer Durumunda Gelişme

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BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ GOL HASRETİNE SON VERDİ

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Süper Lig’de 6 maç boyunca gol atamayan Ciro Immobile, Gaziantep FK ağlarını sarsarak bu kötü gidişe son verdi. Bu gol, siyah-beyazlıların tecrübeli santrforunun moralini yerine getiriyor.

35 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda büyük ihtimalle takımından ayrılması bekleniyor. Immobile’nin ABD ve Suudi Arabistan ekipleri tarafından takip edildiği yönünde bilgiler mevcut. Bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta yer alan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiliyor.

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