Spor

İmmobile’nin Transfer Rotası Netleşiyor

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GOL HASRETİ SONLANDI

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrfor, Süper Lig’de 6 maç boyunca süren gol suskunluğunu Gaziantep FK ağlarını havalandırarak sonlandırdı. Immobile’nin bu golü, takımının moralini yükseltti.

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35 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda büyük ihtimalle transfer olacağı öngörülüyor. İtalya’dan gelen bilgiler, Immobile’nin ABD ve Suudi Arabistan ekipleri tarafından da takip edildiğini gösteriyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maçta yer alan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor.

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