İmralı’dan PKK’ya Fesih Çağrısı Yapıldı

İMRALI’YA ÜÇÜNCÜ ZİYARETİN ARDINDAN AÇIKLAMA

DEM Parti heyeti, İmralı’ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İmralı’nın yapılan çağrısı kamuoyuna duyuruldu. İmralı, “Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli” ifadesiyle çağrıda bulundu.

AK PARTİ’DEN İLK YANIT EFKAN ALA’DAN

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çağrıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Ala, “Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.” şeklinde konuştu. Efkan Ala, çağrının özünü şu şekilde özetledi: “Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım.”

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Efkan Ala, açıklamasında ayrıca, “Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız. Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin.” ifadelerine yer verdi.