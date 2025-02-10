İmralı Heyeti Barzani İle Erbil’de Görüşecek

GÖRÜŞMELERİN ZAMANI BELİRLENDİ

Heyetin ziyareti sırasında Mesud Barzani ile görüşeceği kaydedildi. Görüşmenin tarihinin 16 Şubat olarak planlandığı belirtildi.

ERMENİSTAN’A YOLCULUK PLANLANIYOR

Partinin açıklaması kapsamında Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve diğer parti yetkilileri, Irak’ın Erbil kentinde 16 Şubat Pazar günü Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Ziyaretlerde, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece dair görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

Açıklamada, “Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir” denildi.