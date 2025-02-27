İmralı’nın Çağrısı Üzerine CHP Açıklaması

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, DEM Parti’nin İmralı heyeti tarafından gerçekleştirilen basın toplantısını değerlendirmek amacıyla, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde olağanüstü bir araya geldi. Toplantı, CHP Genel Merkezi’nde saat 19.00’da başladı. Gelen bilgilere göre, bu toplantının ana gündem maddesi, DEM Parti heyetinin İmralı’ya yaptığı üçüncü ziyaretin ardından İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ve burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yazılı mesajının okunmasıydı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Toplantı sonrasında, Genel Başkan Özgür Özel sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.” Özel, Kürt meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, tüm toplum kesimlerini kapsayan, şeffaf bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Özgür Özel, “Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz” dedi. Terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının önemine değinen Özel, bu çağrının gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve terörün sonlanmasını temenni ettiğini belirtti.

İÇ BARIŞ VE DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Özel, “Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür” şeklinde konuştu. İç barışın sağlanabilmesi için demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, demokratikleştirme için gerek olan yasal düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuksuzlukların terk edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BARış VE DEMOKRASİ TALEPLERİNE DESTEK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun barış ve demokrasi taleplerini, hiçbir aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar etmesine izin vermeyeceğini belirten Özel, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini hatırlatarak, parti olarak barış ve demokrasi çabalarının her zaman yanında olduklarını, savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısında duracaklarını ifade etti.