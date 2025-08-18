İnan Güney İçin Tutuklama Talebi

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTILAR TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı İBB soruşturması çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 44 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 20 kişi için tutuklama talep etti, 24 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar, daha önce İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu gibi isimleri de kapsıyor. Bu süreçte, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişi, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı, 1 kişinin daha eklenmesiyle 45’e yükseldi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYE SÜRECİ

İlk operasyonda gözaltına alınan 44 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona dair yaptığı açıklamada, İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamını detaylandırdı. Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER YAYINLANDI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında İnan Güney ile birlikte birçok kişi yer alıyor. Bu isimler şöyle sıralandı: İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.