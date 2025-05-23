İnan Kıraç, Evliliği İptal İçin Başvurdu

İNA KIRAÇ’IN EVLİLİK SÜRECİ

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evlilikle dikkatleri üzerine çekmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, bu evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’na heyetle çıktı. Yapılan testler sonrasında oluşan rapor mahkemeye sunuldu.

VASI ATAMA KARARI

Oluşan raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı belirtilerek, vasi tayin edilmesi gerektiği vurgulandı. Ardından Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına yönelik karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, geçici vasi olarak atandı.

DURUŞMA ERTELEMESİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen ‘evlenmenin iptali’ davasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SAĞLIK KONTROLÜNE ALMA

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç’ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verdi. Ek olarak, mahkeme Emine Alangoya’nın 1 ay süreyle İnan Kıraç’a ve konutuna yaklaşmamasına hükmetti.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, bu karardan saatler sonra Emine Alangoya, yanında bazı kişilerle hastaneye geldi ve İnan Kıraç’ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdığı öne sürüldü. Vasilerin otomobili durdurma çabalarına ve uyarılarına aldırış etmeyen Alangoya ve beraberindekiler hastaneden ayrıldıkları anlar kameraya yansımıştı.

YALOVA SEFERİ

Emine Alangoya, İnan Kıraç ile Yalova’ya kadar gitti. Daha sonra İstanbul’a geri döndüğü kaydedildi. Alangoya, İnan Kıraç’ı Vaniköy’deki yalısına bıraktıktan sonra çocuklarının evine geçti.

HASTANE AÇIKLAMASI

Hastaneden yapılan açıklamada: “Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.