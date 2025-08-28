İnan Kıraç Yoğun Bakıma Alındı

İNAN KIRAÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu olan İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi sebebiyle Koç Ailesi’nin sahip olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Kızı İpek Kıraç’ın, aralarındaki gerilim sona erdikten sonra babasını yalnız bırakmadığı bildiriliyor. İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki bu sorunların aşıldığını Gazete Oksijen daha önce duyurmuştu. İpek Kıraç, Instagram hesabında “Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim” bilgisini paylaşmıştı.

İPEK KIRAÇ’TAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin beşinci iş insanı ve ailesinin en zengin, aynı zamanda Türkiye’nin en genç milyarderi olan İpek Kıraç, babası ile arasındaki gergin günleri geride bıraktıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti. Babasına sarıldığı fotoğrafın altında, “Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor.’ Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile… Hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık…” ifadelerini kullandı.

İNAN KIRAÇ’IN KİMLİĞİ

Eskişehir doğumlu (1937) İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da City College of Business’ta ekonomi eğitimi aldı. 1961 yılında Koç Holding bünyesinde Ormak AŞ’de iş hayatına adım attı. 1966 yılında Fiat kamyonları üreticisi Otoyol AŞ’ye genel müdür olarak getirildi ve 1970 yılında Tofaş Oto Ticaret’in genel müdürlüğünü üstlendi. Koç Holding ile kariyerine devam eden Kıraç, çeşitli önemli görevlerde bulundu. 1998’de emekli olan Kıraç, hemen ardından Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu.

KÜLTÜREL VE EĞİTSEL FAALİYETLERİ

2000 yılında eşi Suna Kıraç ile birlikte AKMED ve Kaleiçi Müzesi’ni kuran İnan Kıraç, TEGV’in kurucularından birisi olarak 2001 yılında Antalya’da Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı’nın, 2006 yılında ise Eskişehir’de TEGV Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’nin kuruluşunu üstlendi. Ayrıca 2003 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı kurdu. Bu vakfa bağlı Pera Müzesi 2005’te ziyarete açıldı. İnan Kıraç, kültürel mirasa yaptığı katkılardan dolayı birçok ödül aldı ve çeşitli vakıf ile derneklerde yöneticilik yaptı.

ÖDÜLLERİ VE BAĞIŞLARI

İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etti ve Galatasaray Üniversitesi’nin kurulmasında önemli rol oynadı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından “Légion d’honneur” nişanına layık görülen Kıraç, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanlarına sahip. İstanbul’da annesi adına bir ilköğretim okulu yaptırmış ve ailesine ait evi müze ve kütüphane olarak kullanılmak üzere restore ettirmiştir.