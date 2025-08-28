İnan Kıraç Yoğun Bakıma Alındı

İNAN KIRAÇ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Koç Ailesi’nin mülkiyetinde olan Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Kızı İpek Kıraç, yaşanan süreçte babasını yalnız bırakmadığı belirtiliyor. İnan Kıraç ile kızı arasındaki gerilimin sona erdiğini Gazete Oksijen ilk duyuran medya organı olmuştu. Uzlaşma sağlandıktan sonra İpek Kıraç, Instagram hesabında “Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim” şeklinde paylaşım yaptı.

İPEK KIRAÇ’IN PAYLAŞIMI

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin beşinci iş insanı ve ailesinin en varlıklı üyesi olan İpek Kıraç, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada babasıyla yaşadıkları gergin günleri geride bıraktıklarını duyurdu. Kıraç, babasına sarıldığı fotoğrafın altına “Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor.’ Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum” yazdı.

İNAN KIRAÇ’IN HAYATI VE KARIYERİ

Eskişehir’de (1937) doğan İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Londra’da City College of Business’ta ekonomi eğitimi almış. İş hayatına 1961 yılında Koç Holding’in Ormak AŞ’de başlayarak, 1966 yılında Otoyol AŞ’ye genel müdür olarak atanmış. 1970 yılında Tofaş Oto Ticaret’in genel müdürlüğünü yapmış ve sonrasında Koç Holding’de çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 1998 yılında emekli olduktan sonra Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurmuş ve Antalya’da önemli kültürel projeler hayata geçirmiştir.

KÜLTÜREL FAALİYETLERİ VE ÖDÜLLERİ

İnan Kıraç, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı 2003 yılında kendi ailesiyle birlikte kurmuş, Pera Müzesi’ni 2005 yılında açmış. Eğitim, kültür ve sanat konularında birçok projeye imza atmış, TEGV’in kurucuları arasında yer almıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş, Türk-Fransız ilişkilerinde üstlendiği rol nedeniyle Fransa tarafından Légion d’honneur nişanına layık görülmüştür. Eğitim alanında gösterdiği katkılardan dolayı birçok üniversiteden fahri doktor unvanı elde etmiştir.