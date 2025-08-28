İnan Kıraç Yoğun Bakıma Alındı

İNAN KIRAÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Koç Ailesi’ne ait Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Kızı İpek Kıraç, aralarındaki küslüğün sona ermesi sonrası babasının yanında bulunuyor. Bu konuda ilk bilgiyi Gazete Oksijen vermişti. İpek Kıraç, babasıyla olan ilişkisini güçlendirdiğini belirtti ve Instagram hesabından, “Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

BABALARIYLA OLAN BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYORLAR

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin beşinci ismi olan İpek Kıraç, Instagram’da yaşadıkları gergin günlerin geride kaldığını duyurdu. İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile çekildiği bir fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. “İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor.” Birkaç saniye nefes alamadım.” Bu buluşmanın getirdiği duygusal anları paylaşarak “Seni çok seviyorum, seni çok özledim!” dedi. İki taraf arasında yaşanan sorunun başkaları tarafından yaratıldığına dair ifadesi dikkat çekti.

İNAN KIRAÇ’IN HAYATI VE KARİYERİ

Eskişehir doğumlu İnan Kıraç, 1937’de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Londra’da ekonomi eğitimi aldı. İş hayatına 1961 yılında Koç Holding bünyesindeki Ormak AŞ’de başladı. O yıllarda, Fiat’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Tofaş’ta yöneticilik yaptı. 1998’de emekli olduktan sonra, Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurarak iş hayatına devam etti. Kültürel ve eğitim alanında pek çok projeye imza atan Kıraç, 2000’de AKMED ve Kaleiçi Müzesi’ni açtı. Ayrıca TEGV’in kurucuları arasında yer aldı ve çeşitli etkinlik merkezlerinin açılışını üstlendi.

Kıraç, 2003’te sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetler için Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı kurdu. 2005 yılında Pera Müzesi’ni açarak kültür sanat alanına katkılar sağladı. İnan Kıraç, Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşunda önemli roller üstlendi ve çeşitli ödüller ile fahri doktor ünvanları aldı. Eğitime ve kültürel değerlere yaptığı katkılar nedeniyle pek çok ödülle onurlandırıldı.