İnan Kıraç Yoğun Bakıma Alındı

İnan Kıraç’ın Hastalığı ve Ailesinin Desteği

Koç Ailesi’nin damadı olan ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, sağlık problemlerinin ilerlemesiyle Koç Ailesi’nin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Kızı İpek Kıraç’ın, aralarındaki geçmişteki anlaşmazlığın sona ermesinin ardından babasını yalnız bırakmadığı belirtiliyor. İnan Kıraç ile kızı arasındaki gerilim Gazete Oksijen tarafından daha önce duyurulmuştu. İpek Kıraç, sosyal medya hesabında yaşanan bu barışın ardından “Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim” şeklindeki ifadeleriyle duygularını paylaştı.

İpek Kıraç’ın Duymak İstedikleri

Forbes’un güncel milyarderler listesinde 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin beşinci iş insanı olan İpek Kıraç, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla babası İnan Kıraç ile gergin dönemleri geride bıraktıklarını duyurdu. Kızı İpek, “Babama sarıldığım an göz yaşlarımıza hakim olamadık. Evet, çok özledik. Aramıza girenlerin etkisini hissettik ama bu güzel anları biriktirmek bana şans getirdi” dedi. Bu olay, İlginç bir şekilde, İnan Kıraç’ın sağlık durumu ile birlikte aile içindeki sorunların aşıldığını gösteriyor.

İnan Kıraç’ın Kariyeri ve Faaliyetleri

1937 yılında Eskişehir’de doğan İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da ekonomi eğitimi aldı. 1961 yılında Koç Holding bünyesindeki Ormak AŞ’de iş hayatına başladı ve sonraki yıllarda birçok önemli görev üstlendi. Koç Holding’de Tofaş Grubu koordinatörlüğü ve otomotiv grubunun başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu. 1994’te Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek Koç Topluluğu’nun en üst görevine ulaştı. 1998 yılında emekli olduktan sonra Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu ve birçok kültürel projeye imza attı.

Kültürel Katkıları ve Başarıları

İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç ile birlikte Antalya’da kültürel projeler gerçekleştirdi ve birçok eğitim vakfının kuruluşunda önemli rol oynadı. Sanat ve eğitim alanındaki katkılarından dolayı birçok ödül aldı. Galatasaray Üniversitesi’nin kurulmasında ve modern yapısının oluşturulmasında öncülük eden İnan Kıraç, Türk-Fransız ilişkilerini güçlendirme noktasında da önemli adımlar attı. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yaptığı katkılar nedeniyle, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi gibi kurumlar tarafından fahri doktora unvanıyla ödüllendirildi.