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İnce’nin CHP’ye Dönüşü İçin Engeller Var

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CHP GENEL BAŞKANI VE PARTİ LİDERLERİ BİRLEŞİYOR

Hafta başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. İnce’nin yemekte genel başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını, “Ne görev verilirse yapabilirim” şeklinde ifade ettiği bildirildi.

MEMLEKET PARTİSİ KATILIM ŞARTI SUNDU

Ancak İnce’nin tek başına değil, kurduğu Memleket Partisi’yle birlikte CHP’ye katılma şartını sunduğu, buna karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise olaya soğuk yaklaştığı belirtildi. Bu durumun, özellikle Anayasa Mahkemesi denetimi sürecinde bazı riskler doğurabileceği vurgusu yapıldı. CHP kurmayları, şu anda İnce’nin durumunun beklemeye alındığını ifade etti.

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