İnci Taneleri Dizisi Erken Final Yapıyor

DİZİDEKİ BAŞARILI İSİMLER

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı. İki sezondur Kanal D’de izleyicilerin ilgisini çeken İnci Taneleri dizisi, yeni bölümünde yine bilmece dolu sahnelerle seyirciyi etkisi altına aldı.

HİKAYENİN MERAK UYANDIRAN GERÇEKLERİ

Dizideki hikayenin başlangıcından beri izleyicilerin merak ettiği pek çok gerçek, yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Ancak bu durum, izleyici kitlesinin sabrını zorlamış durumda. Kanal D ekranlarına güçlü bir başlangıç yapan İnci Taneleri dizisi, son zamanlarda izleyici kaybı yaşamış ve reytinglerde önemli bir düşüş göstermiş.